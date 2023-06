Aurigo: grande festa ieri per il Santo patrono con la Messa celebrata dal Vescovo Olivieri (Foto)

La comunità parrocchiale di Aurigo, in Valle Impero, guidata dal parroco don Jean Pierre Vinciguerra, ha vissuto ieri una significativa giornata di preghiera e condivisione fraterna, in occasione della festa patronale di San Paolo (unico Santuario in Liguria dedicato all'apostolo delle genti).

Al mattino è stata celebrata dal Vescovo emerito della Diocesi di Albenga-Imperia Mons. Mario Oliveri, che ha ricordato il 55° anniversario di ordinazione sacerdotale, con la celebrazione eucaristica animata dalla corale parrocchiale.

Il Vescovo Oliveri è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1968 nella cattedrale di Acqui Terme, dopo aver ricevuto la nomina dal papa San Giovanni Paolo II. Erano presenti tutti i sacerdoti del vicariato di Pontedassio, che si sono uniti in preghiera con il Vescovo, che ha guidato la Diocesi dal 1990 al 2016. Presenti anche numerosi fedeli non solo di Aurigo, ma anche le autorità civili con il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, il vice Presidente della Regione Alessandro Piana e il neo sindaco di Aurigo, Angelo Arrigo.

Presenti anche le autorità militari con una gradita rappresentanza dell'arma dei Carabinieri. Al pomeriggio è stata la volta dei Vespri Solenni sempre al santuario e, al termine delle funzioni religiose, la neo costituita associazione ‘Trei campanin’, in collaborazione con il comune di Aurigo, ha organizzato un momento conviviale in paese offrendo a tutti i convenuti un ricco ‘apericena’.