Taggia abbassa i limiti di velocità: ok alla sperimentazione a 30 km/h

Taggia abbassa il limite di velocità nel centro abitato. La sperimentazione sarà presto attiva in via Lungo Argentina Gen. Fornara dove si passerà da 50 a 30 km/h.

Il provvedimento è stato avvallato dalla giunta del sindaco Mario Conio e dietro nulla osta arrivato dalla Provincia. In quanto la strada interessata è anche la Strada Provinciale 548. L'area scelta a Taggia è un lungo rettilineo con un incrocio regolato da semaforo a chiamata e un passaggio pedonale rialzato all'altezza dell'intersezione con via O.Anfossi dove peraltro è già presente il limite a 3 30 km/h.

La decisione è maturata sulla scorta delle segnalazioni da parte dei cittadini e su una valutazione delle aree limitrofe alla strada interessata. Lì sono presenti un parco giochi per bambini, un lungo viale alberato e l'area dell'ex Mercato usata come parcheggio ma anche per manifestazioni. Senza contare la vicinanza con l'uscita delle scuole e un altro parco giochi.

Dall'amministrazione spiegano che la decisione non è nata "... con l'intenzione di fare cassa ma con l'obiettivo di tutelare i pedoni, gli utenti più deboli della strada". Questo si prospetta come il primo di una serie di interventi diretti per migliorare la sicurezza stradale. La modifica potrebbe far discutere, così come è avvenuto a livello nazionale per il caso di Bologna. Allo stesso modo, trattandosi di sperimentazione, Taggia potrebbe valutare di abbassare i limiti di velocità su tutto il territorio comunale.