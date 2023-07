Sanremo: Amaie in difficoltà e lavoratori in 'stato d'agitazione', "A luglio pronti a tutto"

A Sanremo i dipendenti di Amaie sono in 'stato d'agitazione'. La decisione è stata presa all'unanimità dai lavoratori durante l'incontro con i rappresentanti sindacali di Filctem Flaei Uiltec.

I sindacati, poche ore prima, ieri, 29 giugno, avevano avuto un confronto con l'amministrazione comunale di Sanremo, in particolare con l'assessore alle partecipate, Massimo Rossano. Sul tavolo le richieste di chiarimenti per le difficoltà in cui versa la società Amaie SpA.

"Nell’incontro sono state date informazioni e rassicurazioni sia sulla parte economica e contabile, attualmente in difficoltà, sia sulle strategie e prospettive future che l’Amministrazione ha per essa. - spiegano i sindacati - Pur apprezzando le rassicurazioni verbali, i Lavoratori di Amaie SpA sono fortemente preoccupati per la situazione contingente e per il futuro".

"I lavoratori ritengono sia indispensabile che il Comune dia seguito ad atti ed impegni formali, per le attuali difficoltà economiche e per le prospettive future di questa importante Azienda di pubblico servizio per Sanremo. A luglio, i Lavoratori valuteranno quanto sarà avvenuto per mettere in sicurezza economica l’azienda e se sarà necessario, sono pronti ad intraprendere tutte le iniziative volte alla loro tutela, delle loro famiglie e dell’azienda Amaie SpA quale patrimonio pubblico che rappresenta per la città di Sanremo" - concludono.