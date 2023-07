Esercitazione in un campo di emergenza della Protezione civile per i bambini di Dolceacqua e di Monaco

Nell’ambito degli eventi che anticipano il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco , si svolgerà in questo week-end un' esercitazione di un campo di emergenza di Protezione Civile per i bambini dagli 8 ai 12 anni, residenti a Dolceacqua e a Monaco.

L’evento organizzato dalla Protezione civile di Dolceacqua in collaborazione con il Comune, vede il supporto di diversi enti: la Croce Rossa di Monaco e la Croce Rossa Italiana, i carabinieri forestali, il soccorso alpino, l’associazione nazionale carabinieri, l’Aib Imperia, la Protezione civile provinciale e le Protezioni civili di Pigna e Camporosso, l’associazione boy-scout di Monaco e il comune di Monaco.

Il “campo” è stato predisposto lungo la pista ciclabile e nel quale si svolgeranno nella due giorni, una serie di attività ed esercitazioni da parte della Croce Rossa di Monaco in collaborazione con quella italiana e attività da parte dell’Aib e delle Protezioni civili presenti. E’ prevista anche un’escursione tra i boschi del comune di Pigna organizzata dai carabinieri forestali e dal soccorso alpino. Non mancheranno momenti di svago e di giochi e, per i bambini del Principato, verrà organizzata anche una visita al centro storico e al Castello dei Doria.