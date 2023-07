Sanremo, la piccola biblioteca di piazza Capitolo apre anche in estate

Attiva da 15 anni esatti, la Piccola Biblioteca della Pigna, a Sanremo, è un presidio culturale nel cuore del centro storico, in quella piazza del Capitolo che fu sede del governo cittadino nel secoli del Basso Medioevo.

Dopo la regolare attività invernale l’Accademia della Pigna ha comunicato che la propria Piccola Biblioteca resterà aperta anche nei mesi estivi con il seguente orario: dal 1° luglio al 15 settembre la sala di lettura sarà aperta al pubblico tutti i martedì dalle 15 alle 18. In questo orario sarà possibile consultare sul posto libri di storia generale, storia locale, arte, musica, religione, letteratura italiana e straniera, libri per ragazzi, rarità di cultura locale dialettale e non, araldica, biografia e molte altri argomenti di cui si compone la raccolta di oltre 6.000 volumi raccolti nel corso degli anni anche grazie a donazioni. Le bibliotecarie volontarie sono a disposizione per la ricerca e l’orientamento degli utenti.

Non verrà, invece, ripresa la rassegna “Affabulando in Piazza Capitolo” che ha contato 12 annate tra il 2008 e il 2019, mentre sarà ripetuto l’appuntamento con le “Bajardo Lectures” per otto sabati estivi nel borgo montano di Bajardo, di cui sarà divulgato a breve il ricco e interessante programma.