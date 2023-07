Assemblea dei sindaci sulla sanità, Trucchi: “Senso di insicurezza e di dubbio”

Il consigliere comunale di Bordighera Giuseppe Trucchi, già direttore del dipartimento Donna-Bambino di Asl1, interviene in merito all'assemblea dei sindaci dedicata alla sanità che si è svolta questa mattina in Comune a Sanremo.

“Le notizie oggi emerse dall'Assemblea dei Sindaci riuniti a Sanremo con i vertici della Sanità di Regione Liguria mi hanno lasciato sbalordito - scrive Trucchi - periodicamente vengono comunicate decisioni che lasciano un senso di insicurezza e di dubbio. Per quello che riguarda i punti nascita si ritorna a parlare di due punti nella nostra Provincia uno a Imperia e uno a Sanremo (chissà quando e come). Ora io non voglio in alcun modo permettermi di indicare quale sia la soluzione migliore e cioè se sia più corretto prevedere un unico reparto oppure se sia possibile e utile ricostituirne due, né voglio entrare nel merito di quale sia la sede più idonea ma ritengo corretto sottolineare che allo stato attuale si riesce a far funzionare un solo centro (a Imperia) e con importanti difficoltà e solo grazie alla collaborazione dei medici della cooperativa. Ritengo debba essere spiegato con quali risorse e in che tempi il piano regionale dei due punti verrà attuato. Continuare inoltre a parlare della ipotesi della nostra Provincia come zona disagiata senza produrre alcun concreto avanzamento su questo piano con qualche iniziativa politico amministrativa mortifica il nostro territorio. L'Ospedale unico o nuovo che aspettiamo da molti anni e che pare dovremo aspettare ancora a lungo, la grave carenza di medici e infermieri, le liste d'attesa, i servizi territoriali in stato d'affanno, la infinita vicenda della privatizzazione dell'Ospedale di Bordighera, le Case della Salute che rischiano di rimanere presidi privi del personale necessario rendono ormai indifferibile un atteggiamento di iniziative concrete e visibili urgenti”.