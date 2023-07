Un altro ricco weekend di eventi a Dolceacqua tra teatro, mostre e degistazioni

Anche questo fine settimana saranno molti gli eventi a Dolceacqua.

Questa sera alle 21 “Zodiaco e astri” al Castello dei Doria (entrata libera).

L’astrologo Vincenzo Laganà, dopo aver fatto parte del cast di Rai2 con Drusilla Foer con l’Almanacco del Giorno Dopo, presenta un evento all’insegna degli astri. Una serata per toccare più da vicino il cielo, le costellazioni, lo zodiaco e i pianeti.

Domani sera alle 21.30 sempre al castello dei Doria, lo spettacolo teatrale “Punti di Vista”. Liber Theatrum ripropone, con la regia di Diego Marangon e in maniera stanziale sul palco del Castello dei Doria, lo spettacolo è liberamente ispirato al curiosissimo e geniale testo francese “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, è andato in sold out già a inizio settimana.

Nel weekend torna la Festa del Rossese di Dolceacqua. Sabato a partire dalle 18 in piazza Mauro sarà possibile degustare le pregiate etichette di 17 produttori, accompagnate da specialità gastronomiche tipiche e con l’intrattenimento musicale del trio Ggt. Mentre domenica si svolgerà la passeggiata “Le vigne nel faudo dei Doria”, ritrovo alle 8 in piazza Garibaldi.

Continua la collaborazione tra le associazioni di Dolceacqua e Monaco, nell’ambito del gemellaggio. La Protezione Civile R. Bernardinello di Dolceacqua, la Croce Rossa di Monaco e la Croce Rossa Italiana hanno organizzano due giorni di “Esercitazione Campo Accoglienza” per i bambini di Dolceacqua e Monaco. All’evento collaboreranno i Carabinieri Forestali, altre squadre di protezione civile e di assistenza. Sono attesi circa 50 bambini già dal sabato mattina e saranno impegnati con varie attività, dall’allestimento del campo base, all’esercitazione in Località Gouta. Non mancherà la visita al paese oltre al Castello dei Doria e al Visionarium 3D

In programma anche l’esposizione personale di pittura ad olio di Elena Copetti in Pinacoteca Morscio, aperta tutti i giorni dalle 14 alle 19 fino a domenica 2 luglio. Ingresso gratuito, e la mostra fotografica “Monaco – Dolceacqua 500” del fotografo parigino Julien Spiewak, al Castello dei Doria.

