Sanremo, Swing Corner of the Fortress chiude con Nat King Cole

Giunge al suo termine la seconda edizione della rassegna “Swing Corner of the Fortress” con il concerto previsto sabato prossimo, il 1° luglio, alle 17,30 presso il “Magazzino di ponente” del Forte Santa Tecla a Sanremo.

In concomitanza con la mostra “Due secoli di eleganza maschile” ben si addice un omaggio musicale al grande Nat King Cole, “the Unforgettable”. Cantante stile “crooner” assai popolare negli anni Cinquanta e Sessanta, Cole è stato soprattutto, per la critica jazz, un ottimo pianista. Ma indiscussa è anche l’eleganza del personaggio, sia che si presentasse nel classico smoking che indossando impeccabili completi da giorno. Ad omaggiare il musicista afroamericano il Centro Studi Stan Kenton, curatore dell’iniziativa, ha chiamato il “Frim Fram Trio” di Imperia: la cantante-pianista Ines Aliprandi interpreterà alcuni tra i più bei successi di Nat King Cole, peraltro rilanciati negli anni Novanta dalla figlia Natalie. Aliprandi, oltre all’attività concertistica, è docente di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, giornalista e autrice di saggi di argomento musicologico. Nel Frim Fram Trio ad affiancarla saranno il chitarrista Marco Neri e il contrabbassista Andrea Amato, secondo una formula tipica del trio di Nat King Cole. Ad introdurre il concerto sarà il direttore artistico Freddy Colt.

Nell’occasione verrà distribuito gratuitamente l’ultimo numero della rivista “The Mellophonium” dedicato all’eredità dello Swing Italiano e, in particolare, a Lelio Luttazzi. La mostra sarà ancora visitabile, come giornata di chiusura, domenica 2 luglio nell’orario di apertura del Forte, dalle 17,30 alle 23. Ingresso 5,00 euro.