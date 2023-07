Sabato ad Imperia la compagnia sanremese 'L'Emporio del Teatro' al 'Teatro del Mutuo Soccorso'

Sabato prossimo alle 21, al Teatro del Mutuo Soccorso di Imperia, la compagnia ‘L’emporio del teatro’ di Sanremo, in collaborazione con Auser e Banca del Tempo, rappresenterà una commedia particolarmente brillante dal titolo ‘L’amore è sempre amore’, in vendita su Amazon in versione libro.

Autrice e regista è la sanremese Ernestina Pellesi che, prima di questa trasferta imperiese, aveva avuto successo con commedie e spettacoli per ragazzi per poi rappresentare al Casinò di Sanremo ‘Natale in casa Avvento’ nel 2012 e ‘Tutti in fila per il paradiso’ nel 2013.

La commedia che va in scena sabato è ambientata a Santa Margherita Ligure dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore. Il tema dell’amore viene rappresentato con leggerezza ed ironia e con grande attualità.