Pietrabruna: venerdì sera in musica con il concerto dei Long Island

Venerdì sera in musica a Pietrabruna con il concerto della band Long Island alle 21.15. A partire dalle 19.30 si potrà cenare con rostelle e carne alla griglia, patatine, 'cundiun', dolci, la 'stroscia', birra e vino a volontà. Il concerto è organizzato dalla Pro Loco di Pietrabruna in collaborazione con il Comune.

Il gruppo nasce a Isolalunga, paese della val Prino che dà spiritosamente il nome alla band. Questa formazione è ormai consolidata da più di 10 anni e propone sia canzoni italiane che straniere conosciute e per lo più ballabili, riarrangiate in chiave ska/rocksteady che pezzi inediti in dialetto ligure che raccontano storie e fatti accaduti a loro e a persone del paese.

La loro forza consiste nel fatto che prima di tutto sono amici e compagni di vita che salgono sul palco in primis per divertirsi e far divertire e ciò è una garanzia di festa e di allegria.