Lucinasco, ripartono i Concerti sul lago: al via la VIII edizione (Foto)

Ripartono i concerti sul lago, rassegna di concerti estivi nella suggestiva cornice di Lucinasco.

Organizzata da Associazione Culturale Musicale Nardini, con la direttrice artistica Tiziana Zunino, in collaborazione con la parrocchia di Lucinasco, l'evento Concerti sul Lago apre le porte alla sua VIII edizione. Grazie al sostegno della Fondazione Carige e della Regione Liguria, Associazione Nardini ha programmato, per l’estate 2023, una serie di concerti ed eventi per la promozione della musica vocale e strumentale, al fine di condividere valori e tradizioni del prezioso entroterra. Un cartellone ricchissimo quello della VIII rassegna, che prevede 5 concerti, che si svolgeranno dal 30 di giugno al 1 settembre. Le serate saranno caratterizzate da musica classica, jazz, pop e sacra, con la partecipazione dei migliori artisti della provincia di Imperia e non solo.

“Nonostante le numerose difficoltà che ha attraversato il settore culturale, soprattutto, in questi ultimi anni, siamo davvero molto felici e orgogliosi di proporre, anche per quest’anno, la rassegna dei Concerti sul lago, con una programmazione così di alto livello”, commenta soddisfatta la presidentessa Tiziana Zunino - “Anche per questa edizione abbiamo organizzato l’evento nel modo migliore per soddisfare tutte le età. Concerti sul lago è una manifestazione culturale che nasce per far divertire i turisti e gli abitanti del nostro territorio e, ogni anno, viene organizzata grazie al supporto del volontariato dei soci dell'associazione e dei sostenitori locali, che sempre si prodigano con il proprio contributo sia in lavoro che in tempo impiegato e di ciò ne sono infinitamente grata; così come ringrazio lo sforzo delle realtà commerciali, che per ogni edizione hanno sempre dato un supporto finanziario per il buon esito dell'iniziativa”.

Ecco il programma di concerti sul lago 2023:

• Venerdì 30 giugno ore 21, Armonie sul Lago – Chiesa di Santo Stefano (Lucinasco), concerto dei docenti e degli allievi dell'associazione Nardini.

• Sabato 8 luglio ore 21, Leo Lagorio Project - Parco di Santo Stefano (Lucinasco), Piero Mareri - Pianoforte; Mauro Demoro - Contrabbasso; Giovanni Piccardo - Batteria; Antonello Sbarra - Chitarra elettrica; Leo Lagorio - Sassofoni. Special Guest: Claudio Capurro , sax alto, e Luca Begonia, flicorno.

• Domenica 23 luglio ore 16, "Compagnia corale di Imperia" - Chiesa della Maddalena (Lucinasco), "Canti tra tradizione e fede". Diretta da Vittoria Bessone. Brani di J. Desprez, P.de La Rue, L. Halmos, A Scarsi, A. Makor. Prima esecuzione assoluta dell'Ave Maria del Maro. La Compagnia corale di Imperia nata nel 1989 per diffondere il canto corale senza pregiudizi di stile, epoca e genere ha al suo attivo centinaia di concerti svolti sia sul territorio nazionale sia all’estero, in particolare in Francia, realizzando anche numerosi scambi con altri gruppi corali. Coro, elettivamente polifonico a cappella, ha tuttavia collaborato anche con diversi solisti, gruppi strumentali e compositori della città. La Compagnia Corale di Imperia ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale di Draguignan del 2010, é stata invitata al Festival Internazionale della Provenza nel 2015 e nel 2018. Al momento sta lavorando allo studio dei canti della tradizione popolare di Imperia di cui ha curato una originale versione corale. Direttore artistico: Vittoria Bessone, diplomata in Pianoforte, didattica della musica e Musicoterapia, ha fondato la Compagnia corale. Si è formata con maestri quali Lidia Baldecchi Arcuri, Giovanni Acciai, Mario Pigazzini, Kurt Suttner, Gary Graden, Roberto Spremulli, Angelo Corno, Francesco Nunez, Simon Carrington. Nel tempo ha condotto diversi corsi di canto corale e di didattica della musica collaborando con diverse scuole della provincia di Imperia. Insegna nella scuola secondaria di primo grado dove, in continuità con la scuola primaria, ha contribuito a creare il progetto Corolabó.

• Venerdì 11 agosto ore 21, "Garibaldi" - Piazza Castello (Lucinasco). Cantautore ligure con sonorità Balcan Folk. Simone Alessio, voce, e Fabrizio Sodaro alla chitarra acustica. Simone Alessio, in arte Garibaldi, è cantautore ligure con sonorità Balkan Folk prodotto dal Maestro Umberto Iervolino (produttore tra gli altri di Renga, Grignani, Alexia e direttore d’orchestra di 26 festival di Sanremo) apparso sui principali quotidiani nazionali con i precedenti singoli e con l’ultimo singolo “Non mi va” ha raggiunto la prima posizione in classifica emergenti Italia e il settimo posto della classifica generale. È stato presentato da poco il film “L’impegno in un abbraccio” di Giusi Virzi dove nella colonna sonora è inserito il brano “Ballo Balcano”. Attualmente sta recitando nel film “Tengo a dirlo”, in uscita in primavera, tratto dal romanzo omonimo di Emma Thompson e la regia di Marino Carmelo dove avrà un ruolo da protagonista e oltre a curare insieme a Fabrizio Sodaro le musiche del film la colonna sonora sarà “Il senso della vita”, brano scritto e composto da Garibaldi. Inizio 2023 uscirà l’album “Progetto Garibaldi”. Negli ultimi mesi ha suonato all’ospedale pediatrico Gaslini in band per i bambini e crede di essere l’unico ad aver suonato a band completa); al Palazzo Ducale di Genova ha presentato il suo progetto in band dal vivo. E' membro fondatore dell’associazione culturale Number27 che organizza eventi culturali e mostre. Attualmente alla chiesa San Giacomo e Filippo di Andora c’è la mostra di Remo Castiglioni. E' stato fatto il vernissage con evento il 29 dicembre e il finissage è previsto il 29 gennaio. Nell’attesa del disco e parallelamente sta portando avanti un progetto acustico a formazione variabile sia qui che in Francia dove oltre ai suoi brani originali porta delle cover rivisitate dei classici italiani. Gli spettacoli propongono oltre ai brani originali dell’artista, classici italiani (Battiato, Venditti, Dalla, De Gregori, Vecchioni, Battisti …ecc) rivisitati in formazione acustica con service personale.

• Venerdì 1 settembre ore 21, Trio Itinera Mundi "Stagioni". 12 brani che come piccole icone ci accompagnano in una galleria d’arte sonora/emozionale nella Parrocchiale dei SS. Stefano e Antonino (Lucinasco). Gianluca Campi alla fisarmonica, Arianna Menesini al violoncello e Laura Lanzetti al pianoforte. Costituitosi definitivamente nel 2018 il Trio Itinera Mundi fonde i poliedrici percorsi musicali individuali intrapresi dai tre musicisti realizzando questa compagine unica ed originale caratterizzata da una straordinaria fusione timbrica; il repertorio proposto è anch’esso personalmente arrangiato dall’ensemble; la creazione dei programmi musicali, frutto di una accurata ricerca, tende a valorizzare gli aspetti sonori e virtuosistici che coinvolgono i musicisti in un “gioco delle parti”. Teatro Civico di Tortona, Festival Settembre Musicale di Sassello, Festival Rebora Ovada, Fondazione RUI Residenza Universitaria Le Peschiere Genova, Rassegna Settembre in Santa Croce Bosco Marengo, Auditorium San Francesco Chiavari, Teatro Agorà Varese, Rassegna concertistica Verbania Musica, Ramsey Auditorium Illinois U.S. A, PianoForte Foundation of Chicago, Nuovo Teatro Belloc San Giorgio C.se, Teatro Comunale Cossato BI, Teatro Giacosa Ivrea, Teatro Sociale Villani Biella sono alcuni dei palcoscenici che hanno accolto con ampi consensi di pubblico e critica il Trio Itinera Mundi. La tradizione pianistica Chopiniana, la versatilità violoncellistica tramandata da Antonio Janigro e il Campione del Mondo della Fisarmonica fanno di questo ensemble un trittico sonoro straordinario. Itinera Mundi propone un repertorio arrangiato personalmente proprio per questa compagine unica nel suo genere creando programmi musicali ricercati che esaltino le potenzialità sonore di questo originale ensemble.

Nato a Genova nel 1976, Gianluca Campi inizia a studiare fisarmonica a 11 anni con il M° Giorgio Bicchieri. A 12 anni vince il primo premio al Concorso internazionale di Vercelli. Ottiene successivamente il I° premio al Campionato italiano di fisarmonica. Nel 1989 vince per la seconda volta il I premio al “ Concorso internazionale di Vercelli” ove viene definito “enfant prodige” il “Paganini della fisarmonica”. Partecipa a master classe con i maestri: Gianluca Pica e Jacques Mornet. Nel 2000 vince il “Trofeo mondiale di fisarmonica” svoltosi in Portogallo. Si è esibito nelle maggiori sale da concerto italiane quali Sala Grande del Conservatorio G. Verd di Milano, Sala Puccini, Società dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice e Palazzo Ducale di Genova, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Modena di Genova, Teatro “Casa Paganini” di Genova, Teatro G. Verdi, Teatro Sociale di Stradella, Auditorium Montecchio di Alzano Lombardo. Ha partecipato a numerosi festival Nazionali ed Internazionali :Aosta, Milano, Freiburg, Cogne, Festival PAGANINIANO, Neckar-Musik Festival. Attualmente è l’unico esecutore al mondo della fisarmonica liturgica “M. Dallapè” Ha inciso vari cd per le seguenti case discografiche: Dryno Records, Il Melograno, Philarmonia, ed in particolare nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un cd interamente dedicato a Niccolò Paganini elaborando per fisarmonica i 24 Capricci e i Concerti per violino dell’illustre compositore e virtuoso genovese. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica tiene Master class in varie città Italiane e Tedesche. E’ invitato in qualità di membro nelle giurie dei più importanti concorsi nazionali e internazionali. Ha al suo attivo svariate composizioni pubblicate dalle Edizioni Berben e Sonytus.

Arianna Menesini si è diplomata con il massimo dei voti sotto la guida di M.Chen consegue, nel ’96, il Diplome de Perfectionement au Conservatoire Superieure de Musique de Genève-CH ottenendo, inoltre, la borsa di studio per il conseguimento del Prix de Virtuositèe. Inizia nel '89 a collaborare come I violoncello in varie istituzioni concertistiche proseguendo una lunga carriera concertistica suonando, inoltre, sotto la guida di: Rostropovich, Rampal, Metha, Oren, Gatti, Benedetti Michelangeli. Ha svolto tournèe nei principali Teatri del mondo: Berlino, Monaco, Stoccarda, Zurigo, Basilea, Ginevra, Lucerna,Vienna, Lussemburgo, Mosca, SanPietroburgo, Varsavia, Lubjiana, Budapest, Cracovia, Praga, Las Vegas, Tirana, Rabat, Ankara, Istambul. E’ violoncello solista e direttore artistico del gruppo “Rondò Veneziano”. Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche quali: “Le Quattro Stagioni” di A..Piazzola, Rondò Veneziano XXV° Anniversary, Rondò Veneziano “Live in Las Vegas”, “RondoVeneziano Kammer Orchestra”, Musica e Cinema “Dodecacellos”, ”Omaggio a Morricone” nonché svariate colonne sonore cinematografiche (Pivio-DeScalzi), televisive (Mediaset, TV2000) e teatrali.

Laura Lanzetti, diplomatasi brillantemente in Pianoforte e Didattica della musica presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, ha proseguito il Master di Perfezionamento all’ Accademia di Bucarest-Romania e all’Accademia Icons di Novara sotto la guida del M° Marian Mika. Premiata in numerosi concorsi nazionali ed internazionali svolge intensa attività concertistica in Italia ed all’estero e in varie formazioni cameristiche .Ha collaborato con associazioni e teatri quali Teatro Nuovo di Torino, Auditorium del Lingotto, Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Auditorium di Roma, Teatro Alfieri, Torino Festival MITO, Milano. Ha partecipato a quattro edizioni dell’Italian Festival Style di Chicago e Italian Export-U.S.A-. Per l’anniversario dell’Unità d’Italia ha eseguito una composizione in prima assoluta a Londra durante il Gala della Camera di Commercio in occasione della “Dolce Vita”. Dal 2014 è pianista titolare del prestigioso “Rondò Veneziano” con il quale effettua tournèe in tutto il mondo. Ha partecipato al tour “Carnevale degli Animali” di Vinicio Capossela. Ha suonato all’Opening Concert per il passaggio della Presidenza Italiana nella Comunità Europea ad Ankara, a cura dell’Ambasciata. Con il patrocinio del Consolato del Giappone di Milano ha organizzato la manifestazione “WA” eseguendo il programma “Sulle vie del tè” nell’ambito del Festival Internazionale di musica classica di Rocca Grimalda (AL). Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche con l’Orchestra D’Opera Italiana, Le quattro stagioni di A. Piazzolla, “Oriental” in duo con la violinista Lindita Hoxa prodotto da Fortuna Records.

L’ingresso è libero e dopo ogni concerto seguirà sempre un rinfresco offerto dalle aziende locali.