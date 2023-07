Camporosso: sabato the voice in Bigauda, ospite il vincitore di All Together Now

Giacomo Voli, the voice of rock vincitore del talent "All together now" condotto da Michel Hunziker su Canale 5, sarà a Camporosso. L'appuntamento è per sabato, alle 19, sul palco del Palabigauda.

"Diciamo torna perché con la sua straordinaria voce aveva già deliziato il pubblico in occasione della prima edizione dello schok metal fest del 2019 essendo da qualche anno anche il cantante del rhapsody of fire. - spiegano gli organizzatori - La serata targata Shock Events darà spazio nelle prime ore ai ragazzi della scuola di musica di Vallecrosia delle Industrie Musicali capitanate dal grande chitarrista e maestro Renzo Lanziani".



"Una grande occasione per le giovani promesse del posto: salire sul palco prima di uno dei più grandi cantanti rock italiani attualmente in circolazione. Sarà una serata ad ingresso libero con birra e ottima cucina. Questo è solo l'inizio di una estate marcata shock Events che al Bigauda promette serate uniche nel segno della grande musica" - concludono.