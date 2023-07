Liquame biancastro nell'Oasi del Nervia, i volontari: “Grave sversamento, il danno ambientale è incalcolabile" (Foto)

Grave sversamento nell’oasi del Nervia. Una grossa quantità di liquame biancastro si è infatti riversata nell’acqua del fiume provocando danni ambientali incalcolabili. È successo ieri sera tra Camporosso Mare e Ventimiglia.

Lo hanno segnalato i volontari dell’Oasi del Nervia: “Per un'ora è fuoriuscita una grossa quantità di liquame biancastro dalla condotta di via Gradisca, sulla sponda di Ventimiglia, riversandosi totalmente nell'Oasi. Il liquame emana odore di vernice e materiale edile e ha praticamente 'invaso' l'intera area protetta. Il danno ambientale è incalcolabile".

“Abbiamo allertato tutte le autorità competenti e il flusso è stato fermato dal pronto intervento di un tecnico di Rivieracqua, che ha individuato il problema in un malfunzionamento del sistema di controllo fognario” - fanno sapere i volontari dell’Oasi del Nervia - “Indipendentemente dalla questione tecnica il problema è che in una fogna non devono fluire certi tipi di liquami”.