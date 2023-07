Rotary Sanremo, passaggio delle consegne tra Luigi Fracas e Claudio Lacagnina

Nella splendida cornice del Circolo Golf Club degli Ulivi di Sanremo si conclude il mandato presidenziale di Luigi Fracas per l’anno rotariano 2022-2023. Il passaggio delle consegne, momento clou nella vita del Rotary, è anche l’occasione per tracciare il bilancio dei 12 mesi appena conclusi di un club, nato nel 1932, e quindi uno dei più longevi d’Italia, che da oltre 90 anni è al servizio della comunità locale.

Lo spirito di servizio del Rotary, basato sulle professionalità dei suoi soci e sui legami di amicizia che si consolidano nelle serate di club, ha permesso al Rotary Sanremo, anche quest’anno, di realizzare importanti iniziative sul territorio tra cui si ricorda:

- la donazione di 5 arricchitori di ossigeno a strutture socio – assistenziali locali, per un importo complessivo di 15.000 euro;

- il progetto “unità mobile” per lo screening del colon retto;

- le attività di sensibilizzazione per la prevenzione dei Disturbi alimentari post covid presso alcuni istituti di istruzione superiore della città;

- il XII Bando del Progetto Legalità e Cultura dell’etica;

- l’allestimento di un'aula laboratorio presso la scuola Pascoli;

- l’avvio della collaborazione con il Museo Forte di Santa Tecla;

- la partecipazione al progetto rotariano Pace builder, che ha visto il club essere il 1^ iscritto in Italia a questa iniziativa internazionale;

- una significativa contribuzione in denaro a supporto delle popolazioni alluvionate in Emilia-Romagna.

L’ultimo atto dell’anno rotariano è il passaggio del “collare” dal presidente Fracas al suo successore, Claudio Lacagnina, ingegnere, già dirigente di una multinazionale italiana, con significative esperienze all’estero in particolare in Cina e in Russia.

Con il supporto di un consiglio direttivo nuovo e determinato a continuare, innovandola, la pluri decennale esperienza del Club, il neo presidente intende perseguire azioni di service che favoriscano l’introduzione dei giovani nel modo del lavoro, diano risposte qualificate ai disagi delle fasce bisognose del territorio sanremese e contribuiscano allo sviluppo di una pace positiva, valorizzando la presenza sul territorio dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.