Lions Club di Ventimiglia distribuisce kits del Mastro Cartaio e piantine alle scuole

Oltre ad una serie di iniziative dedicate all'educazione ecologica nelle scuole, come la piantumazione dei mandarini nelle primarie di Ventimiglia, la dedica del leccio ai bimbi nati nel 2022, posizionato nei giardini pubblici, la conferenza sugli alberi monumentali, la presidente del Lions Club di Ventimiglia Liria Aprosio, coadiuvata da Gianni Rebaudo, che ricopre anche il ruolo di responsabile distrettuale all'Ecologia, e da un gruppo di soci volonterosi, ha proposto due services di notevole successo. Sono stati distribuiti alle primarie alcuni kits del Mastro Cartaio che hanno insegnato a rigenerare la carta partendo da quella usata nelle attività scolastiche.

In questi ultimi giorni sono state inoltre piantumate 15 piantine, giovani di castagno, nelle scuole di Perinaldo: il prossimo inverno verranno trasferite in un bosco del Comune con la adozione di ognuna da parte di ciascun alunno che ne avrà cura per i prossimi anni.