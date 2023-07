Bordighera: prosegue il botta e risposta tra il il gruppo 'Bassi Sindaco' e il primo cittadino

Prosegue il botta e risposta tra il primo cittadino Vittorio Ingenito e i rappresentanti del gruppo 'Bassi Sindaco'.

Il nuovo intervento di 'Bassi Sindaco'

Premessa: capiamo che il concetto di squadra per il sindaco Ingenito, abituato a comandare da solo e a non fidarsi dei suoi uomini, sia di difficile comprensione, ma gradiremmo che quando scrive i suoi comunicati stampa infuocati si rivolgesse a tutto il gruppo e non solo a Bassi.

Noi ci rivolgiamo a lei invece, consci che non tutti i membri della sua squadra la seguano in queste iniziative che ci risultano sempre più personali.

Proviamo a rispiegare il concetto: quanto accaduto, che sia di rilevanza amministrativa o penale, è stato messo in mano ad un giudice perché ne valuti la gravità. Ha dichiarato lei stesso che si fida dell’operato dei giudici: lasciamoli lavorare con serenità senza che nessuno si erga a portatore sano di giustizia.

Si parla di danni di immagine: fino ad oggi le nostre rimostranze sono state riportate solo nelle sedi preposte. La decisione di renderle pubbliche sui giornali è sua e quindi non capiamo in che modo il nostro gruppo possa aver leso l’immagine di chi che sia.

In ultimo, stia tranquillo: troverà i nostri rappresentanti sempre pronti in consiglio comunale a fare la propria parte; del resto la serietà del gruppo Bassi è nota ed è stata riscontrata anche da coloro che, non trovando spazio da noi, sono venuti ad accasarsi da lei.