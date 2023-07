Bordighera: il sindaco risponde ancora a Bassi "Il suo problema non è la lettura ma la comprensione"

“Dal confronto elettorale con i candidati a sindaco di Bordighera del 24 aprile scorso già sapevamo che il problema di Bassi non era quello della lettura, il vero problema è la comprensione”.

Inizia così la nuova risposta del sindaco, Vittorio Ingenito, a Massimiliano Bassi. “Gentilissimo Consigliere – prosegue - non è mai stata messa in discussione la legittimità del ricorso in materia elettorale. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità è interesse collettivo, quindi anche nostro, quello di verificare se sussistono i presupposti per il riconteggio delle schede ovvero per l’annullamento del voto, così come perseguire penalmente chi ha eventualmente commesso dei reati. D’altra parte chi si costituisce in giudizio può legittimamente richiedere la vittoria delle spese legali. Fino a questo punto nulla di rilievo”.

“Ciò che risulta sgradevole – va avanti il primo cittadino - è quello di leggere un ricorso che ha una natura meramente amministrativa con dei riferimenti a possibili illeciti penali che devono essere ancora verificati dalla procura. L’obiettivo è naturalmente quello di gettare un’ombra sull’operato dei presidenti di sezione e sugli scrutatori, senza ancora sapere se nei loro confronti è stata aperta un’indagine dalla magistratura”.

“Non sono certo di averle dato degli utili spunti di riflessione – termina - ma mi auguro tuttavia di poterla vedere in Consiglio Comunale senza foglietti da leggere: il tutto per un vero e sereno confronto”.