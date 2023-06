Bordighera: il Comune si rivolge al Tar dopo il ricorso di Bassi, Ingenito "Pronti a chiedere i danni"

Il Comune di Bordighera si costituirà dinanzi al Tar come parte intimata a seguito della notifica del ricorso con cui la lista ‘Bassi Sindaco’ ha richiesto l'annullamento delle votazioni del 14 e 15 maggio scorsi.

Questa mattina la Giunta ha deliberato che sia assegnato l'incarico legale ed ora è previsto il deposito delle memorie del Comune sull'oggetto della controversia. Nei prossimi giorni anche la lista ‘Bordighera Vince’ del Sindaco Vittorio Ingenito si costituirà dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale con atto separato.

Sia il Comune che ‘Bordighera Vince’ richiederanno il rimborso delle spese legali in caso di vittoria e nondimeno, qualora dovessero essere infondate le motivazioni del ricorso che in oggi non contiene alcun elemento probatorio in relazione alle ‘manifeste e sistematiche violazioni delle regole di voto o di scrutinio’, anche la richiesta di risarcimento per danni d’immagine al Comune, ai Presidenti di seggio e a tutti gli Uffici coinvolti.