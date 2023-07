Diano Marina: con ‘Estate al Museo’ ecco il calendario estivo del Lucus Bormani

Con l'inizio della stagione estiva, il Museo Civico del Lucus Bormani inaugura un calendario di attività ricco di iniziative studiate appositamente per tutti i tipi di visitatori e per tutte le fasce di età.

Il Museo aprirà le sue porte ai visitatori con un nuovo orario per tutto il mese di luglio e agosto, con due speciali aperture serali nei giorni di mercoledì e venerdì quando, al posto del normale orario di visita pomeridiano, sarà possibile accedere a Palazzo del Parco tra le 21 e le 23, riscoprendo il ricco allestimento del Museo al "chiaro di luna".

Sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale nei giorni 15 e 22 luglio e 5 agosto, avendo così modo di ripercorrere oltre 100 mila anni di storia con una selezione di reperti dal Paleolitico sino ai moti garibaldini.

A seguire, per tutte le famiglie in vacanza, il Museo ha preparato una serie di laboratori ludico/didattici creati apposta per riscoprire in prima persona la storia del Lucus Bormani, cimentandosi in attività pratiche e esperienziali, che avranno luogo nei giorni 7 e 27 luglio e 11 e 24 agosto.

Per chi invece fosse interessato alla visita del centro storico di Diano Marina, il progetto "Extra Omnes", programmato per due appuntamenti nei giorni 12 luglio, 19 luglio e 16 agosto, permette proprio di immergersi nella storia, cultura e arte della Città degli Aranci, attraverso un percorso di visita in notturna lungo i principali luoghi storici e artistici urbani.

Infine, a conclusione della stagione, il 25 agosto Palazzo del Parco avrà modo di ospitare con piacere il ritorno degli aperitivi al Museo "Brindando con Diana": un connubio tra reperti antichi e degustazione moderna, con ricca selezione di vini liguri a cura dei sommeliers FISAR della delegazione di Imperia e Savona.