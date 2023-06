A Lucinasco riparte la rassegna estiva con Concerti sul Lago, cinque appuntamenti fino a settembre

Organizzata dall'associazione culturale Musicale Nardini, con la direttrice artistica Tiziana Zunino, in collaborazione con la Parrocchia di Lucinasco, l'evento Concerti sul Lago apre le porte alla sua VIII edizione. Grazie al sostegno della Fondazione Carige e della Regione Liguria, associazione Nardini ha programmato, per l’estate 2023, una serie di concerti ed eventi per la promozione della musica vocale e strumentale, al fine di condividere valori e tradizioni dell'entroterra. Un cartellone ricco quello della VIII rassegna, che prevede cinque concerti, che si svolgeranno dal 30 di giugno al 1° settembre. Le serate saranno caratterizzate da musica classica, jazz, pop e musica sacra, con la partecipazione dei migliori artisti della provincia di Imperia e non solo.

“Nonostante le numerose difficoltà che ha attraversato il settore culturale, soprattutto, in questi ultimi anni, siamo davvero molto felici e orgogliosi di proporre, anche per quest’anno, la rassegna dei Concerti sul lago, con una programmazione così di alto livello - commenta soddisfatta la presidentessa Tiziana Zunino - anche per questa edizione abbiamo organizzato l’evento nel modo migliore, per soddisfare tutte le età. Concerti sul lago è una manifestazione culturale che nasce per far divertire i turisti e gli abitanti del nostro territorio e, ogni anno, viene organizzata grazie al supporto del volontariato dei soci dell'associazione e dei sostenitori locali, che sempre si prodigano con il proprio contributo sia in lavoro che in tempo impiegato, e di ciò ne sono infinitamente grata; così come ringrazio lo sforzo delle realtà commerciali, che per ogni edizione hanno sempre dato un supporto finanziario per il buon esito dell'iniziativa”.