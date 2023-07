Sanremo: fa 'strike' di scooter in via Roglio ma lascia un biglietto con il suo numero (Foto)

Un bilico, che questa mattina stava salendo per via Roglio nel centro di Sanremo, ha urtato con la coda del mezzo alcune moto parcheggiate lungo la via facendole cadere a terra.

Difficile per l'enorme mezzo fermarsi in quel punto senza paralizzare la viabilità di tutto il centro ma il conducente è riuscito ugualmente a lasciare su ogni moto il proprio numero di telefono e la propria targa per poter interagire con i proprietari sui danni involontariamente provocati. Poi ha ripreso la sua marcia.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha proceduto a verificare l'esattezza del recapito telefonico contattando l'autista e la copertura assicurativa. Gli agenti hanno, inoltre, aiutato i proprietari dei mezzi a risollevarli da terra. Non si registrano danni a persone.