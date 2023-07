Tennistavolo: Raffaele Regina festeggia 60 anni con la piccola racchetta (foto)

Sanremese del 1954, ma Taggiasco di adozione dal 2004, Regina nei giorni scorsi, alla soglia del 70° di vecchiaia, ha raggruppato le persone più intime per celebrare e ricordare quegli anni pionieristici del sommerso e piccolo mondo del 'Gioco - Sport / Ping Pong - Tennistavolo'.

£Un tavolo sgangherato - si spiega nel comunicato - nella cantinetta dei fiori sotto la Sacrestia della Parrocchia degli Angeli Sanremo ha visto nel 1963 tutto l'inizio di questa lunga storia di sogni e sacrifici ma ben ripagati nel contesto del divertimento, della socializzazione, della buona educazione, della lealtà e del Fair Play sportivo.

In uno dei più noti locali di ristorazione del litorale armese la piccola truppa ha festeggiato il malcapitato Raffaele Regina, fra scherzi gioiosi e del buon vivere, il quale ha ringraziato commosso senza nascondere qualche lacrimuccia di nostalgia per i bei tempi passati (Vedi: Un intero vagone del treno Ventimiglia-Genova-Vrntimiglia sempre riservato ed occupato in trasferta dai numerosi pongisti rivieraschi degli Anni Sessanta).

Nel 1975 ha dato vita alla sua creatura la “A.S.D. Tennistavolo Regina” che oggi opera in Sanremo, Taggia e Santo Stefano al Mare, quindi non potevano mancare l’allora socia fondatrice LINDHOLM Birgitta, gli odierni Dirigenti con LOMBARDO Salvatore e SCARDETTA Fabrizio, accompagnati da alcuni pongisti di ultima generazione.

Presenti gli Amici nonché avversari di quell’epoca:

FILIPPI Gino (1952) unico rappresentante del G.S. Virtus Sanremo 1963 --- il forte e quotato compagno di squadra di Raffaele Regina.

FERRAZZANO Nicola (1947) del San Domenico Savio ArmaTaggia 1962 --- già Presidente Regionale Fitet Liguria (1980-1985) e già Presidente Nazionale della Commissione Tornei Fitet (1985-1989).

PATTONE Giancarlo (1947) unico portacolori del C.S.I. San Martino Sanremo 1961 --- oggi grande appassionato ciclista e velista matuziano.

Ad omaggiare l’evento è intervenuto il Dott. CERESOLA Giancarlo (Consigliere Comunale di Taggia – Delegato allo Sport) esprimendo i propri auguri per il traguardo raggiunto dal festeggiato Raffaele Regina ma soprattutto auspicando un magnifico futuro pieno di giovani leve ed anche anziani alla ricerca di positive emozioni che la disciplina del Tennistavolo è capace di dare".