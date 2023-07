Perinaldo: decisione della Giunta, una casa comunale a famiglia con prole per salvaguardare la scuola

La giunta comunale di Perinaldo, piccolo centro dell’entroterra di Vallecrosia, ha deciso di affidare un appartamento di proprietà dell’ente ad una famiglia straniera, per cercare di salvare la scuola del paese.

La decisione è stata presa nell’ultima riunione dell’esecutivo di Perinaldo, che ha affidato l’immobile di via Garibaldi alla famiglia con bambini in età scolare (scuola primaria e dell’infanzia) in modo da impedire la chiusura della scuola stessa, considerato l’esiguo numero di frequentanti.

Una decisione importante che va verso la salvaguardia delle scuole nell’entroterra che, anche nella nostra provincia hanno seri problemi nel poter rimanere aperte.