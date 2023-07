L’11 luglio Anap Confartigianato organizza la giornata di prevenzione per le truffe agli anziani

Il fenomeno delle truffe agli anziani purtroppo non tende a diminuire. Per questo la Confartigianato di Imperia, attraverso la propria Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), ripropone l’iniziativa di contrasto a questo fenomeno, attraverso l’organizzazione di una giornata di prevenzione alle truffe, principalmente verso gli anziani.

L’incontro si terrà martedì 11 luglio alle 9.30, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Alla riunione interverrà anche un maresciallo dei Carabinieri di Sanremo. A tutti coloro che parteciperanno alla giornata sarà consegnato del materiale informativo, che sarà comunque poi sempre disponibile presso gli uffici della Confartigianato.

Ad essere particolarmente colpite, secondo le rilevazioni elaborate ogni anno dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, sono le persone con età superiore a 65 anni. In particolare il quadro generale dei dati, mostra che gli anziani vittime di truffa sono prevalentemente uomini nella fascia di età compresa tra i 65 e gli 80 anni, soglia oltre la quale le vittime di sesso femminile superano quelle di sesso maschile.

Il primo approccio passa sempre dall’individuazione di un punto debole nella persona anziana. Spesso i malintenzionati si presentano indossando una divisa ovvero anche solo spacciandosi per poliziotto, carabiniere o operatore sanitario, per conquistare la fiducia delle vittime. La modalità di contatto avviene soprattutto per strada o in altri luoghi pubblici, ma a volte anche telefonicamente, per poi continuare e consumarsi nell’abitazione dell’anziano.

Una tematica che vede da molti anni la Confartigianato di Imperia in prima linea, attraverso la propria Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati), attraverso iniziative, convegni e materiale informativo per tutelare questa fascia di popolazione da raggiri e truffe.