Elisoccorso notturno, Sanremo accelera per Capo Verde e c'è una data per la consegna

Un allungamento dei tempi dettato dal rispetto dei rigidi standard previsti per l'abilitazione al volo di notte. L'area localizzata è quella di Capo Verde dove di giorno atterra l'elisoccorso. Per ottenere l'autorizzazione all'uso notturno, il Comune dovrà procedere con alcuni lavori, sia sulla piazzola che sulla strada che porta all'area di atterraggio ma soprattutto dovrà essere realizzato una illuminazione specifica. All'incirca stiamo parlando di circa 40mila euro di intervento.

Il Comune pagherà la nuova illuminazione in compartecipazione con la famiglia Morselli. Da loro, nei mesi scorsi è arrivata una cospicua donazione a palazzo Bellevue, nella memoria del figlio Matteo. Il 18enne morì nel luglio 2018, in seguito alle ferite riportate in un incidente in via Padre Semeria.