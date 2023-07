Bordighera: donazione di tre defibrillatori alla città, il ringraziamento di Sindaco e Assessore

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, e l’Assessore alla sanità Walter Sorriento, a nome della città, hanno ringraziato il Rotary Club Sanremo Hanbury, in particolare il suo presidente Giovanni Agosta, per l'importante donazione di tre defibrillatori.

I ringraziamenti vanno anche ad Andrea Otten, responsabile e istruttore trainer di A&D Academy per il corso di formazione che si è tenuto ieri pomeriggio presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco. Una iniziativa meritevole, a tutela della vita e per la diffusione di una cultura del primo soccorso che è cruciale in caso di emergenza.

I defibrillatori saranno installati sul lungomare all’altezza del ‘Baretto’, il secondo nei pressi della Chiesa di Terrasanta e il terzo nella frazione di Borghetto.