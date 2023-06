Ventimiglia: commissioni consiliari a trazione FdI, ‘doppietta’ per Di Marco

Dopo la sua travagliata elezione il presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Roberto Nazzari ha guidato questa mattina la riunione congiunta per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle quattro commissioni consiliari permanenti. Una scelta non certo semplice e dal forte significato alla luce delle polemiche delle scorse settimane per la spartizione dei ruoli e delle prime fratture in seno alla maggioranza.

La lettura dei nomi mostra una forte rappresentanza di Fratelli d’Italia che esprime due presidenze e una vice presidenza con il caso del consigliere Enzo Di Marco capace di fare ‘doppietta’ tra la presidenza della quarta e la vice presidenza della terza.

Forza Italia incassa una presidenza e una vice presidenza mentre alla Lega vanno solamente due vice presidenze. A Roberto Parodi, in rotta con il resto della maggioranza come dimostrano le sue parole durante il primo consiglio comunale dell’era Di Muro, va la presidenza della della seconda commissione che, tra i tanti temi trattati, ha anche quello dei frontalieri.





Le nomine nelle quattro commissioni

La presidenza della prima commissione (lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e pubblica, frazioni, infrastrutture, demanio e patrimonio, ambiente, igiene e nettezza urbana, verde pubblico, difesa del suolo, ciclo delle acque, protezione civile, centro storico) è andata a Giovanni Ascheri (Fratelli d’Italia) con Gabriele Amarella (Forza Italia) in qualità di vice.

La seconda (servizi sociali, istruzione, tutela della salute e benessere degli animali, politiche abitative, pari opportunità, politiche comunitarie, frontalieri) sarà presieduta da Roberto Parodi (Frontalieri), Rosa Papalia (Lega) sarà sua vice.

Franco Ventrella (Forza Italia) sarà presidente della terza commissione (bilancio e programmazione, attività produttive, tributi), mentre Enzo Di Marco (Fratelli d’Italia) sarà il vice.

Infine la quarta (affari generali, sport, turismo, cultura, manifestazioni, sicurezza) sarà presieduta da Enzo Di Marco (Fratelli d’Italia) con Simone Bertolucci (Lega) come vice presidente.

Restano fuori dai giochi i consiglieri comunali di maggioranza Franca Bonadonna e Matteo Ambesi.