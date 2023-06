Ventimiglia: a poche ore dal primo consiglio è bufera sulla scelta del presidente, torna in pole Nazzari ed è frattura con “Cambiamo!”

A poche ore dal primo consiglio comunale dell’era Di Muro è bufera sulla scelta del presidente dell’assise. Se fino a ieri qualcosa sembrava andare per il verso giusto, questa mattina il banco sarebbe saltato portando allo scontro non solo tra i partiti di centrodestra e i rappresentanti di “Cambiamo!” Matteo Ambesi e Roberto Parodi, ma anche tra la coalizione di governo e lo stesso sindaco Flavio Di Muro.

Tutto ruoterebbe attorno alla figura di Roberto Nazzari, nome indicato in un primo momento della Lega per la carica di presidente salvo poi un ripensamento per sua stessa decisione. Alle 12 di oggi, però, il colpo di teatro. Al vertice decisivo per la scelta del nome da proporre al consiglio i partiti di centrodestra avrebbero nuovamente avanzato il nome di Nazzari andando di fatto contro la scelta di Di Muro di affidare la presidenza a uno tra Ambesi e Parodi. E, stando ai bene informati, pare che durante il vertice i toni siano stati tutt’altro che concilianti.

La riunione, quindi, ha portato a uno scontro aperto all’interno della maggioranza con Ambesi e Parodi pronti a dare battaglia. La maggioranza ha i voti per eleggere Nazzari e così, molto probabilmente, avverrà. Resta poi da capire che cosa succederà, dopo l’elezione del presidente, nei rapporti tra Di Muro e la sua maggioranza e tra il sindaco e il presidente Giovanni Toti. E, soprattutto, è da vedere quali saranno le decisioni di Ambesi e Parodi qualora la carica dev’essere andare a Nazzari.