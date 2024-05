Elezioni Sanremo, Rolando prende le distanze da Toti. Claudio Scajola: “Che uomo è diventato uno dei responsabili sul territorio del suo gruppo?”

Il terremoto giudiziario che ha colpito nelle ultime ore la Liguria entra in gamba tesa sulle elezioni amministrative di Sanremo tra commenti e continui botta e risposta.



Tra le parole di Gianni Rolando e la successiva replica di Alessandro Mager, torna a farsi sentire il presidente della Provincia e sindaco di Imperia, Claudio Scajola che ai nostri microfoni ha commentato: “Leggo le dichiarazioni del Comitato che sostiene Gianni Rolando e mi chiedo: che uomo è diventato l’amico di Toti (Gianni Rolando ndr) e uno dei responsabili sul territorio del suo gruppo? Come può accettare dichiarazioni a suo nome di questo livello? Cosa è successo? A quale imbarbarimento siamo arrivati? E lo dice uno che non si è mai identificato con Giovanni Toti”.

E poi, annuncia di fatto la sua presenza alla convention di Alessandro Mager, conclude: “Con ancora più convinzione, il prossimo 19 maggio ascolterò le proposte del candidato avvocato Mager, per apprezzarne il diverso stile, la sua coerenza e la sua compostezza nei modi e nei toni. Evidentemente diverso anche nella sostanza”.