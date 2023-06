Ventimiglia: Parodi rimane in maggioranza ma si schiera contro i tre partiti "Per fortuna il sindaco non la pensa come loro"

“Con molto dispiacere mi tocca constatare che la mia categoria viene ancora una volta emarginata da una parte della politica locale che sfrutta i suoi voti per poi girargli le spalle. Unica mia consolazione e che mi vede ottimista è che abbiamo un sindaco che non la pensa cosi contrariamente ai responsabili cittadini di tre partiti. Lega, Fratelli d'Italia e soprattutto Forza Italia”.

Sono le parole di Roberto Parodi, eletto Consigliere comunale a Ventimiglia nella lista dei frontalieri e che si è avvicinato a ‘Cambiamo’. “Tengo ben a sottolineare segretari cittadini e non partiti – prosegue - con i quali ieri ho espresso il mio dissenso ai vertici nazionali. Tre segretari che si sono spartiti le poltrone emarginando chi rappresenta ed è stato votato da 800 persone. Voti essenziali e fondamentali per fargli conquistare quei posti che senza quelli al massimo potevano sedersi sulla poltrona di casa loro davanti a un televisore e con una birra fresca. Sia ben chiaro a scanso di equivoci non ho mai domandato una poltrona per me e non lo faro neanche in futuro anche se auspico un rimpasto in giunta. Quello che avevo chiesto una divisione democratica dei posti in giunta in particolare un assessorato con delega ai frontalieri. Ritengo che doveva essere un atto dovuto , anche di prestigio, di una categoria che è sempre stata discriminata e in questo caso emarginata”.

“Restare in maggioranza o passare in opposizione? Non ci penso minimamente a passare in opposizione, anche se penso che quello che auspicano, che vadano loro in opposizione se non ci vogliono. Ho rinnovato tutta la mia fiducia al sindaco e a tutta la giunta che hanno la mia fiducia. Anche la scelta, non condivisa, del presidente del consiglio credo sia stata la migliore con una persona di esperienza e in grado di garantire un giusto equilibrio a tutte le posizioni politiche. Un affronto nei miei confronti? Se lo scopo era questo ebbene si sono sbagliati l'affronto è stato fatto a tutti coloro che mi hanno votato e non solo. Pago forse la mia vicinanza al presidente Toti? non lo so ma il presidente ci ha cambiato la vita , con la detassazione pensionati, e ci fa vedere un futuro migliore e per questo avrà sempre il mio, di migliaia di pensionati, ringraziamento la mia stima e la mia amicizia”.

“Cosa succederà in futuro? Posso solo dire – termina Parodi - che quello di ieri sera era solo l'antipasto il resto arriverà in seguito. Completerò il mio mandato politico di cinque anni battendomi per eliminare queste disuguaglianze dopodiché terminerà la mia carierà politica”.