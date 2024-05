Sanremo: elezioni, Erika Martini attacca Coldiretti "Perchè si parla di candidati principali?"

“Dalla lettura del suo giornale apprendo che un’associazione di categoria (Coldiretti, nello specifico) ha invitato tre candidati a sindaco per Sanremo. I principali, citando l’articolo in oggetto”.

Sono le parole di Erika Martini, candidata a sindaco di Sanremo con la lista ‘Indipendenza’, commentando un comunicato dell’associazione di categoria. “Mi sfugge il concetto di ‘principali’ – prosegue - perché ritengo che in una competizione (anche elettorale) si parta tutti con le medesime possibilità e siano i cittadini-elettori a scegliere nel recarsi alle urne. Non sono interessata a conoscere le profonde motivazioni alla base della scelta. Se siano dovute a sondaggi recentemente apparsi piuttosto che a precise linee strategico-politiche dell’associazione”.

“Ognuno a casa propria invita legittimamente – termina Erika Martini - chi vuole e, per qualsiasi motivo, preferisce. Aggiungo che (purtroppo) non è la sola. Il dispiacere è proprio dovuto al notare il proliferare di analoghe, meritevoli (solo nelle intenzioni) iniziative che non posso che derubricare a vere e proprie cadute di stile istituzionale”.