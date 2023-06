Sanità: lettera aperta della Fos “Formazione per cercare di invertire la situazione in provincia”

“E’ ormai noto che la provincia di Imperia è la più penalizzata in Liguria per quanto riguarda il numero di medici e di personale sanitario, sia a livello ospedaliero che territoriale”. Inizia così la ‘lettera aperta’ del gruppo di politica della Federazione Operaia Sanremese, al sindaco Alberto Biancheri e alla direzione dell’Asl 1 Imperiese.

“A ciò concorrono svariati fattori – prosegue il gruppo - ovvero l’inadeguatezza dei trasporti, i prezzi elevati degli affitti per abitazione o studi professionali, lo scarso numero di studenti universitari della zona che si iscrivono alle facoltà sanitarie, la poca attrazione delle nostre strutture ospedaliere per quanto riguarda l’aggiornamento professionale e la carriera ed altro. In un territorio così colpito dalla carenza di professionisti della sanità, risulta molto importante che le Istituzioni locali cerchino di impegnarsi per facilitare e promuovere la dormazione in ambito sanitario”.

Secondo il gruppo della Fos gli interventi da attuare urgentemente in questo senso potrebbero così articolarsi:

- organizzare un corso decentrato di specializzazione per Medicina Generale nel nostro territorio, attraverso la cooperazione fra Regione, Università di Genova e Asl 1;

- raddoppiare il numero degli studenti al corso per infermiere professionale di Bussana;

- organizzare corsi per altre importanti figure professionali che mancano sul territorio, come fisioterapisti (il corso è presente solo a Savona), tecnici di laboratorio e di Radiologia, ostetriche ed altro;

- facilitare la formazione biomedica nelle ultime classi liceali per una preparazione specifica per il test d’ingresso alla Facoltà di Medicina. Per trovare le risorse economiche e soprattutto umane (con un numero di tutor adeguato) è necessaria la stretta collaborazione della Regione, dell’Università di Genova, di Asl 1 e dell’Ordine dei Medici;

- operare per l'istituzione nel territorio di Asl 1 di almeno 1 corso del Liceo delle scienze applicate con curvatura biomedica.

“Il Direttore Generale di Asl 1 – termina il gruppo Fos – ha auspicato tra l’altro interventi volti a favorire proprio la formazione in ambito biomedico a livello locale, per cercare di porre rimedio alla grave carenza di personale Sanitario nella nostra provincia. Interventi che, anche se daranno i loro frutti tra qualche anno, devono essere predisposti ora con la massima sollecitudine da parte delle Istituzioni preposte. Ci auguriamo che tali punti siano materia di discussione ed impegno alla Conferenza dei Sindaci che si terrà giovedì”.