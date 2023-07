Vallecrosia: venerdì scorso lo spettacolo di inizio estate alla Rsa 'Casa Rachele' (Foto)

E’ tornato in scena venerdì scorso lo spettacolo di inizio estate alla Rsa ‘Casa Rachele’ di Vallecrosia, quest’anno intitolato ‘Accendiamo la musica’ ed organizzato dall’animatrice Valentina, con la regia della capo servizio Roberta Pastorino e con l’aiuto di tutto il personale della struttura.

La festa di inizio estate è sempre stata una tradizione per la famiglia di ‘Casa Rachele’ e, dopo quattro anni di silenzio dovuti alla pandemia da Covid-19, si è tornati a cantare a squarciagola, a ballare e a ridere tutti insieme. L’emozione e l’entusiasmo dei nostri ospiti si percepiva ad ogni nota. Tutti hanno cantato, accompagnati dagli operatori e dagli ‘Amici di Casa Rachele’, alcuni dei grandi successi italiani, duettando in gara o unendosi al coro.

La serata è stata presentata dal Dott. Giorgio Augeri, Direttore Sanitario della Struttura, insieme alla Oss Capoturno, Silvana, e alla Oss-valletta Zaira, che con grandi battute e ironia hanno allietato le pause tra i balletti presentati dagli Operatori e seguiti sempre dall’instancabile coreografo Mauro Grassano. La giuria molto attenta ha avuto grande difficoltà a premiare il vincitore: tutti gli Ospiti si sono impegnati al massimo per ottenere la vittoria.

I trionfatori della serata sono stati la Sig.ra Iose che ha interpretato “In ginocchio da te” con Valentina e Simona F.. Secondo classificato Roger, con la canzone “Sarà perché Ti Amo” accompagnato da Roberta, Simona P. e Giulia. Al terzo posto troviamo Augusto che ha cantato “Che sarà” con Giusy e Angela. “Scende la pioggia” cantata da Lidia, Mirella e Denise, “Io che amo solo te” cantata da Franco, Claudia e Gianluca, “Volare” cantata da Carmela, Mirella B. e Romina, “Rose rosse”, cantata da Lia, Melissa e Francesca, “Un’avventura” cantata da Elena, Stefania e Mauro, si sono classificate tutte al quarto posto a parimerito. A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia in ricordo di questa magica serata.

Un enorme grazie è stato espresso dal Direttore della Casa, Mauro Vicenzi, a tutti coloro che si sono impegnati e hanno sacrificato una parte del loro tempo libero, dopo il periodo difficile passato, per far vivere queste emozioni agli amati Ospiti. Il Presidente della Fondazione Rocco Noto, insieme al Direttore, ha ricordato la grande responsabilità che ha investito tutti gli operatori nel preservare gli Ospiti dal contagio nei momenti più bui della pandemia. Ha poi brevemente illustrato, al pubblico presente, quanto messo in atto in questi difficili 3 anni di pandemia, ringraziando i parenti degli Ospiti per la loro pazienza e fiducia, il personale di Casa Rachele per l’umanità, l’empatia, la sensibilità, la resilienza e l’impegno profuso in questo periodo anche oltre le mansioni normalmente svolte.

Nel corso della serata è stato presentato il calendario di tutti gli eventi a Casa Rachele, a cominciare dalla pizza in riva al mare di stasera, per proseguire con le serate a tema, le grigliate, le merende, le gite al mare e la tanto attesa gita di tre giorni al Rifugio Alpino Mondovì in Valle Ellero con 18 ospiti. Per concludere la serata nello spirito di aggregazione e divertimento, tutti gli intervenuti, gli Ospiti, gli Operatori e i familiari hanno potuto apprezzare il magnifico e succulento buffet preparato dalle cuoche della struttura.

Le offerte raccolte durante la serata contribuiranno all’acquisto di un nuovo sollevatore elettrico. Ringraziamo ancora una volta chi ha scelto di donare a Casa Rachele e chi deciderà di farlo anche con la scelta del 5Xmille sulla propria dichiarazione dei redditi.