Imperia: studentessa del 'Nazario Sauro' vince il 'Premio Letterario Racconti nella Rete' a Lucca

È il racconto di Jasmine Calvi “Una storia d’amore nascosta in una scatola da scarpe”, dell’Istituto Comprensivo Statale Nazario Sauro di Imperia, l’inedito letterario vincitore della sezione Giovani della 22a edizione del Premio Letterario Racconti nella Rete, il festival letterario ideato e diretto dal giornalista Demetrio Brandi e inserito nel festival LuccAutori, di cui la Fondazione Aidr è partner.

Il racconto, che ha ottenuto circa il 70% delle preferenze online, sul portale della Fondazione Aidr è stato votato da una giuria composta dalle scolaresche di secondo grado d’Italia, una novità della 22a edizione del premio letterario. Il racconto sarà premiato a Lucca il prossimo 30 settembre durante la manifestazione organizzata a Villa Bottini.

“La giuria tecnica della 22a edizione di ‘Racconti nella Rete’ – dice il presidente del premio, Demetrio Brandi - ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. Ringrazio per la collaborazione la Fondazione Aidr, nostro partner da molti anni che per la 22a edizione ha proposto di introdurre la votazione online delle scuole italiane per garantire una maggiore partecipazione nelle modalità di scelta del premio sezione giovani e un sincero ringraziamento va a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso”.

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 29a edizione del festival LuccAutori, un ricco programma di eventi in programma dal 16 settembre al 1° ottobre 2023.

“Nell’anno Europeo delle Competenze, annunciato dal Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - sottolinea il Presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri - abbiamo voluto coinvolgere le scuole, in linea con la filosofia del Premio: il web come opportunità, la rete come strumento di conoscenza e partecipazione nelle modalità di scelta dei racconti. Proprio in quest’ottica continueremo intensificando le attività, con programmi di educazione digitale dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. Il digitale rappresenta uno strumento di inclusione e integrazione, oltre che di sviluppo economico, gli studenti devono potersi muovere online in maniera consapevole, noi vogliamo supportare le scuole in questo percorso”.