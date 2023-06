Contributo del Rotary Hanbury Sanremo alla 'Casa accoglienza per famiglie' di Ventimiglia

Il Rotary Club Sanremo Hanbury, presieduto da Giovanni Agosta, ha donato un contributo per l’acquisto di prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità per la ‘Casa Accoglienza temporanea per famiglie, donne sole o con bambini’ di Ventimiglia.

La struttura, che per motivi di sicurezza degli ospiti è riservata, si occupa dell’assistenza di profughi in transito con figli e donne sole, persone in prevalenza provenienti dalle zone dell'Africa Sub-sahariana e Medio Oriente (Afganistan, Irak, Siria, Iran) che hanno come obiettivo di raggiungere i loro legami o comunità nel resto d'Europa.

Il progetto, sviluppato da Caritas Intemelia, Diaconia Valdese e We World, si regge unicamente con l’apporto dei volontari e contributi privati. Ha accolto da fine 2020 ad oggi più un migliaio di nuclei famigliari per un totale di circa 3.000 persone. Sono bambini, madri, padri che affrontano viaggi in condizioni disumane, che durano anche anni, mettendo in gioco la propria vita è quella dei loro cari, fuggendo da conflitti, dittature e povertà.