Mission Oceans and Waters e l'impegno dei sindaci: Campomenosi "È il modo giusto per affrontare la transizione ecologica"

Oggi, durante le celebrazioni per l’arrivo di The Ocean Race a Genova, si è tenuto l’evento dal titolo ‘Implementare la Mission Oceans and Waters: l’Agenda Condivisa dei Sindaci per la Transizione’. Erano presenti autorità europee, nazionali e locali, tra cui la Coalizione dei Sindaci che ha presentato, in anteprima mondiale, l’Agenda Condivisa dei Sindaci per la Transizione.



il piano comune che, in parte già in stato di attuazione, vedrà collaborare gli amministratori locali con la Commissione nei prossimi anni. Obiettivo della Missione ‘Oceans and Waters’ è velocizzare, nel rispetto delle politiche internazionali, il processo di rigenerazione della salute dei mari e dei bacini di acqua dolce.



"È il modo giusto, concreto e pragmatico di affrontare la transizione ecologica a partire dai bisogni e dai progetti delle realtà locali. - sottolinea Marco Campomenosi, Capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, impegnato in prima persona a sostegno della promozione della Missione “Oceans and Waters” della Commissione Europea - Sono orgoglioso che assieme a tanti comuni liguri sia stata Genova la prima città metropolitana europea ad aver aderito alla Missione nel Settembre 2022 e ad aver promosso la Coalizione dei Sindaci per un percorso di transizione ecologica che coinvolga tutti, inclusi i porti, gli armatori, i pescatori e, non ultimi, i rappresentanti della sponda meridionale del Mediterraneo".



"L’acqua e il suo impiego sono fondamentali per le politiche di sviluppo sostenibile di oggi e di domani. Ringrazio la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola per aver indirizzato alla platea un videomessaggio inaugurale in apertura di lavori, così come il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha complimentato i Sindaci per il loro impegno, e il Viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, genovese che conosce l’importanza del mare e delle acque per la società, lo sviluppo economico e l’interscambio culturale. Un ringraziamento particolare, infine, al Sindaco Marco Bucci per l’impegno infaticabile che ha messo nel progetto, assumendo il ruolo per Genova di comune capofila” - conclude Campomenosi.