Sanremo: ad agosto torna 'Scambi', avviata raccolta fondi per sostenere il festival nella Pigna

Scambi Festival torna anche quest’anno nella Pigna di Sanremo dal 24 al 28 Agosto 2023. "Sui nostri profili social stiamo rendendo noti tutti i meravigliosi ospiti che ci aiuteranno ad esplorare il tema di Scambi 2023: il Verso" - spiegano gli organizzatori.

"Nel frattempo ci siamo barcamenati nel tentativo di trovare qualche soldo in più per la realizzazione del festival... Sarebbe magnifico se Scambi Festival potesse alimentarsi solo di ambizioni e duro lavoro ma per mantenere questo incantesimo servono palanche, cioè fondi, e anche piuttosto cospicui!"



Così, è stato dato il via al primo crowdfunding di Scambi Festival. Sulla piattaforma Produzioni dal basso è già possibile aiutare Scambi con delle donazioni, per rendere realtà ciò che abbiamo immaginato tanto vividamente. Chiunque ne abbia la possibilità potrà contribuire con qualsiasi somma di denaro, piccola o grande che sia.

"Lo Staff di Scambi è immensamente grato a chi sta contribuendo. Per questo, abbiamo pensato ad un modo per ringraziarvi con delle piccole sorprese che trovate nella pagina della raccolta. Grazie di cuore a tutta la comunità di persone che ci sta sostenendo in questo pazzo tentativo di cambiare la rotta del vento attraverso idee condivise" - concludono.