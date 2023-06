Bordighera: auto sfonda parapetto e finisce sui binari della ferrovia, stop ai treni per alcune ore

Nella notte, a Bordighera, un'auto ha sfondato una ringhiera finendo sulla ferrovia sottostante. L'allarme è scattato intorno alle 3, quando il mezzo fuori controllo, per cause in via d'accertamento, è caduto da diversi metri d'altezza, dall'Aurelia, piombando sui binari immediatamente sotto.

Nonostante il violento impatto il conducente ne è uscito illeso mentre l'auto è andata distrutta. Per fortuna in quel momento non transitavano treni. Sul posto tra i primi ad intervenire i militari di una pattuglia della Guardia di Finanza.



La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta a partire dalle 3, per permettere ai vigili del fuoco di procedere alla messa in sicurezza dell'area ed al personale RFI di verificare i danni alla rete, oltre naturalmente alla rimozione della vettura rimasta sui binari.

L'intervento è proseguito per diverse ore. Un Intercity per Milano è stato soppresso e altri treni hanno subito ritardi. Soltanto alle ore 6.08 la circolazione ferroviaria è stata ripristinata.