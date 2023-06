Sanremo: l’atleta Amanda Embriaco ricevuta dall'amministrazione comunale

È stata ricevuta questa mattina dal sindaco Alberto Biancheri, a Palazzo Bellevue, l’atleta Amanda Embriaco, accompagnata dall’allenatrice Monica Albarelli.

Amanda ha ottenuto il quinto posto nella finalissima di Coppa del mondo di paracanoa (categoria KL3 Women 200 metri).

Presenti anche il vicesindaco Costanza Pireri e gli assessori Silvana Ormea, Giuseppe Faraldi e Sara Tonegutti.

“Abbiamo ricevuto con vero piacere Amanda – spiega il sindaco Alberto Biancheri –per gioire insieme dei successi sportivi e augurarle di raggiungerne altri, sempre con la determinazione, l’impegno e la passione che l’hanno contraddistinta sino ad oggi e che rappresentano un esempio per i ragazzi. Il suo percorso sportivo porta in alto il nome di Sanremo e di questo la ringraziamo”.