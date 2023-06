Imperia: “Un Seme Dopo di Noi”, la serra per i ragazzi di Anffas è operativa

È operativa la serra accessibile ristrutturata grazie al contributo di ben 287 donatori, all’interno del progetto “Un Seme Dopo di Noi” dell’Anffas di Imperia. I lavori di riqualificazione della serra e del giardino sono volti al termine e l’obiettivo è quello di attivare un’importante produzione di ortaggi, per permettere a giovani con disabilità e a studenti di coltivare insieme prodotti del territorio, in maniera sostenibile e inclusiva.





Nei giorni scorsi circa 30 ragazzi dell’Anffas di Imperia e dell’Istituto Ruffini di Imperia hanno trascorso una mattinata all’insegna dell’allegria e del lavoro agricolo, mettendo a dimora più di 140 piantine di pomodori, gentilmente donate dall’Azienda Agricola e Agricampeggio Soloblu di Diano Marina. I giovani hanno potuto conoscersi ed hanno collaborato per trasferire le piantine all’interno dei sacchetti in fibra di cocco, necessari per la coltivazione idroponica fuori suolo, che non sporca ed è igienica e riciclabile.



"E’ stato un momento di condivisione che ha permesso ai ragazzi di apprendere nozioni tecniche relative al tipo di agricoltura realizzata e di vivere realmente i valori principali del progetto: inclusione, green e sostenibilità. - raccontano da Anffas Imperia - La verdura sarà presto disponibile presso il negozio il Colle degli Ulivi, nel centro di Diano Marina. Grazie alle donazioni raccolte con l’acquisto dei prodotti a km zero sarà possibile per i giovani continuare a coltivare i frutti della terra, ma soprattutto i loro sogni!"