Imperia: Piana annuncia "Nuovi corsi per l'Accademia Ligure Agroalimentare"

Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana prenderà parte all’Assemblea di Partecipazione dell’ ITS (Istituti Tecnici Superiori) Academy - Accademia Ligure Agroalimentare che si svolgerà giovedì 29 giugno alle 18 al Museo dell’Olivo Carlo Carli. L’Accademia è l’unico Istituto Tecnologico Superiore nel settore Agroalimentare della Regione Liguria che, in stretto contatto con enti, territori e imprese, forma i professionisti, i quadri e i dirigenti del futuro.



“Si parlerà soprattutto dei nuovi corsi programmati per l'anno scolastico alle porte – dice il vice presidente Alessandro Piana – in modo da innovare l’agroalimentare secondo le esigenze attuali e le prossime sfide. Abbiamo già ragionato su diversi percorsi da Tecnico Superiore, dopo il successo del corso pilota sulla filiera olivicola - olearia. Per questo, i nuovi ambiti di applicazione saranno nel settore vitivinicolo, nella filiera ortofrutticola per il ciclo completo dalla trasformazione alle certificazioni volontarie, oltre al comparto della transizione digitale e dell’industria 4.0".



"Si tratta dunque di corsi di specializzazione generalmente biennali oppure triennali, post diploma di maturità, che prevedono una stretta integrazione col mondo aziendale. Aggiornarsi alle richieste del mondo del lavoro significa accompagnare fattivamente la trasformazione della nostra agricoltura e l’evoluzione aziendale, sempre più dinamica e all’avanguardia” - conclude Piana.