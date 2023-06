Ex Colonie di Nava a Riviera Trasporti: mossa della Provincia per l'aumento di capitale

La Provincia conferirà le ex Colonie di Nava a Riviera Trasporti per l'aumento di capitale. La decisione è stata presa dal consiglio provinciale in vista dell'assemblea soci dell'azienda in programma il 3 luglio.

Un bene, quello di Nava, dal valore di 5 milioni di euro che la Provincia avrebbe potuto vendere. L'ente tuttavia ha chiesto che per salvare RT dal fallimento, tutti i comuni soci intervengano.