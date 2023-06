Accertamento di conformità al porto di Ventimiglia, Conferenza dei Servizi non approva. Di Muro: "Riunione tecnica per decidere come operare"

Determinazione conclusiva negativa della Conferenza dei Servizi riguardo all’accertamento di conformità relativo al progetto di approdo turistico in discesa Scoglietti a Ventimiglia a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta al fine dell’esame della pratica.

“C’è stata una constatazione su una pratica in riferimento alla creazione di nuove superfici utili e/o volumi" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Rispetto a quanto già autorizzato si richiedeva di chiarire in modo esaustivo il relativo aspetto, considerato che dalla tavola riepilogativa del calcolo dei volumi risultava una diminuzione del volume realizzato a fronte di nuovi locali. Considerato che l’ufficio aveva riscontrato la carenza di documentazione è stato chiesto il computo analitico delle superfici e volumi autorizzati e quelli di progetto. Il calcolo pervenuto risultava distorto poiché nel computo delle superfici e volumi autorizzati con permesso di costruire è stata conteggiata l’area destinata alla realizzazione della partenza della cremagliera e delle scale di collegamento tra il piano banchina e la passeggiata soprastante adibite ad uso pubblico, dove oggi è stato fatto un ascensore, che in pratica impattava sull’indice”.

Conclusione negativa, perciò, per la pratica che era pervenuta al Suap da parte della società Cala Del Forte, volta all’accertamento di conformità di opere eseguite in difformità rispetto a titoli autorizzativi già rilasciati, consistenti in modifiche esterne, opere a terra e modifica alla torre servizi. “E’ già stata fatta una riunione tecnica tra i tecnici del Comune e quelli del porto per decidere come operare al vano. Era un atto dovuto“ - dice il primo cittadino - “L’intento è quello di realizzare un centro congressi tra i ristoranti, ovviamente ci sarà da fare una convenzione”.