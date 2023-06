Perinaldo: ad Angela Trotta Premio Letterario ‘Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir’'

Ieri a Perinaldo si è costituita la giuria del Premio Letterario ‘Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir’ organizzato dall'associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote, dal Comune di Perinaldo e dalla Rivista letteraria Writers Magazine Italia. Alla presenza del presidente del Premio Franco Forte, direttore editoriale Mondadori e direttore della rivista Writers Magazine Italia, dello scrittore Bruno Morchio, è stata decretata la graduatoria finale:

1) Angela Trotta – 1672 Perinaldo sotto assedio (Perinaldo)

2) Paolo Risi – La precisazione del Fuoco (Varese)

3) Franco Fiorucci – Tutto per una Stella (Soldano)

I tre classificati hanno ricevuto una scultura dell'artista Marco Battaglini. Il racconto vincitore verrà pubblicato in Writers Magazine Italia.

Sono state consegnate tre targhe, realizzate dalla ditta Pignotti, con le menzioni della Giuria a:

Laura Berardi per “Non sempre la soluzione è nelle stelle“

Morena Fellegara per “A ritrovar la Cabala tra le altre stelle”

Alessio Bellini per “Apologia per Perineta Pithia”

Sono intervenuti il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, il cav. Alessio Rossi, portavoce dell'ass. Esprit, l'avv. Luca Fucini console onorario di Francia. Ha partecipato all'evento Eurocook, azienda agroalimentare imperiese specializzata in prodotti tipici locali. E' stata esposta l'opera della pittrice Monica Di Primio, pluripremiata, dedicata ad Esprit. Ha collaborato la giornalista Manuela Di Pietro.

«Il Comune di Perinaldo, i suoi amministratori e la cittadinanza tutta, sono lieti ed orgogliosi del premio letterario, una giornata meravigliosa che fa di Perinaldo una meta ambita. Ringraziamo per questo Franco Forte, Bruno Morchio, i componenti del comitato d'onore, della giuria popolare, gli organizzatori e in modo particolare i membri di Esprit che hanno saputo cogliere tanta cultura e farne partecipe il luogo che ha dato i natali al grande astronomo Giovanni Domenico Cassini». Afferma il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

Durante la cerimonia di premiazione Franco Forte, presidente del Premio, ha presentato la sua ultima fatica letteraria “Karolus Il romanzo di Carlo Magno" (Mondadori). La figura dell‘ Imperatore Carlo Magno, è stata descritta con dovizia di particolari, evidenziando i travagli interiori propri padre del marito e del figlio. Stratega accorto e determinato, non lascia nulla al caso, governa con fermezza i suoi generali, infiammando la truppa.

Nella lettura balza all’occhio come fosse solido il legame con la sua famiglia, prima consigliera dell' Imperatore...

Ha assunto la presidenza del Comitato d'Onore Bruno Morchio , scrittore, autore di romanzi ascrivibili al “noir mediterraneo“. Teatro dei suoi romanzi sono i “caruggi“ genovesi, dove i suoi personaggi devono venire “a patti” con la dura realtà.



Presidente del Premio Franco Forte.

Comitato d’onore

Presidente Bruno Morchio Roberto Negro scrittore, Maestro Michele Croese, Ass. regionale Marco Scajola, Sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, Gianmarco Parodi scrittore, Marino Magliani, scrittore, Raffaella Fogliarini, Piero Fogliarini, Cristina Carbotti, Maresciallo Mattia Sciacca., maestro Croese.

Giuria Tecnica

Marco Mauro, Matteo Moraglia, Elida Taruffi, Maria Laura Vitali, Vincenzo Farina, Luigi Marino, Antonio Amato, Carla Vachino, Alessio Rossi, Daniela Scialli, Marzia Taruffi.