Protesta a Taggia contro Rivieracqua: cittadina lascia bottiglia d'acqua gialla in Comune

Protesta in comune a Taggia da parte di una cittadina presentatasi con una bottiglia d'acqua gialla. Protagonista dell'iniziativa, la signora Nives Pace Tagliabue, una residente di via Aurelia Ponente ad Arma, esasperata a suo dire, per le condizioni in cui questa mattina si presentava l'acqua uscita dal rubinetto.

La donna è stata ricevuta ed ascoltata dal personale del Comune. La sua non è stata l'unica segnalazione arrivata all'attenzione degli uffici e della polizia locale. Altri casi analoghi si sono registrati in via Cornice e via Nuvoloni. I dipendenti dell'ente hanno ascoltato le rimostranze della residente contro Rivieracqua.

Dal municipio assicurano di aver informato il gestore del servizio idrico, non essendo a conoscenza di manovre sull'acquedotto o di lavori in corso. Va anche detto che al momento dell'accaduto non risultano emergenze che interessino la qualità dell'acqua potabile a Taggia.