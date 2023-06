Sanremo T'in Canta 23, al via i provini per la rassegna canora aperta al pubblico (Foto)

Fine settimana ricco di eventi al Bahama Star, sabato sera, come di consueto ci sarà l'animazione e il karaoke di Alex Penna, che farà da contorno ai provini ufficiali per chi vorrà provare a guadagnarsi un posto per il Sanremo T'in Canta 23. Rassegna canora aperta al pubblico ( previo provino live), si che propone di offrire un servizio ai turisti che si vogliono cimentare nell'arte canora, in modo totalmente gratuito, portandosi a casa l'emozione di aver cantato dal vivo sul palco nella città del Festival della Canzone Italiana.

Chi volesse prenotare il provino live può contattare il 380 70 98 908 mandando un Whatsapp con nome cognome età e provenienza, sarete ricontattati. Gradita la conferma nella conduzione artistica con i mattatori della doppia "A" Alex Penna e Agostino Orsino, che come l'anno scorso hanno in serbo bellissime sorprese.

Per l'estate 2023, la manifestazione si svolgerà in Piazza eroi Sanremesi, zona monumento Siro Andrea Carli, e si svilupperà in sei serate nei mesi di luglio e agosto, esattamente nei giorni di giovedì 13-20-27- luglio e 3- 17 e 24 agosto, con inizio alle 21.

Domenica sera invece, spazio come tutte le settimane alle "Fiesta latina", consolidato appuntamento settimanale che da anni sta riscontrando un grande successo determinato dalla notevole affluenza al Bahama Star, grazie alla collaborazione tra Alex Penna e Ray Dos santos, direttore artistico e dj resident, che hanno costruito negli anni un graditissimo appuntamento domenicale con il ballo latino americano. Questa domenica come animatrice si esibirà Elisa Rosano dell'animazione Macumba Fitness e Maury fuego pegao, new entry nella realtà latina della riviera dopo le esperienze vissute a Tenerife ed altre location turistiche rinomate, che proporrà lo spettacolo della scuola di baciata "fuego pegao" con tutti i suoi allievi. Appuntamento imperdibile per gli appassionati. "Segnatevi tutti gli appuntamenti del Bahama Star dove regna sempre sovrano il divertimento la buona musica e la buona cucina" - dicono gli organizzatori.