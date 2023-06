Sanremo: Rock in the Casbah e Bravo Jazz aprono San Costanzo al primo ospite internazionale della sua storia

Mercoledì 2 agosto si scriverà una pagina di storia per Rock in the Casbah, la storica manifestazione live giunta quest’anno alla sua 24ª edizione. In ‘fusione’ con Bravo Jazz, altra manifestazione clou del panorama sanremese, sul palco di San Costanzo salirà quella sera il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, un nome che ha fatto la storia della musica cubana nel corso dei decenni scorsi.

L’ensemble sarà in Italia per tre date e Sanremo è l’unica in Liguria. Un privilegio che la città della musica potrà vivere grazie all’unione delle forze tra Rock in the Casbah e Bravo Jazz per una serata perfettamente nelle corde delle due manifestazioni. Non a caso si è scelto il mercoledì come ‘ponte’ tra Bravo Jazz, in programma da lunedì a martedì, e Rock in the Casbah, tradizionalmente dal mercoledì al sabato della prima settimana di agosto.

Il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club

Il ‘Son’ continua a rafforzare la sua popolarità e la sua importanza attraverso il Grupo Compay Segundo, gli ambasciatori delle musiche del leggendario Francisco Repilado Muñoz (più noto come Compay Segundo) scomparso nel 2003. Da vent’anni a questa parte la Cuba di Guantanamera, di ‘El Manisero’ e di ‘Hasta Siempre Comandante’ ha dovuto fare i conti con il son e il best-seller ‘Chan Chan’ di Compay Segundo, uno di quegli artisti della terza età che nel marzo del 1996 il chitarrista-compositore-produttore statunintense Ry Cooder riunì nei polverosi studi di registrazione dell’Egrem nel Centro dell’Avana per incidere quell’esplosivo materiale sonoro entrato nella storia della musica cubana, della world music e anche dei docufilm sotto il nome Buena Vista Social Club (BVSC). L’autentico boom del Buena Vista Social Club scaturì dopo film di Wim Wenders con lo stesso titolo del fortunatissimo e premiatissimo (anche un Grammy!) album. Il tour estivo 2023, dopo una estate 2022 meravigliosa, oltre ai classici Son evergreen, sarà il nuovo Album "Vivelo" il leit motiv per ballare, ascoltare dal vivo la storia cubana.

Grupo Compay Segundo (Cuba)

Dection et contrebasse Salvador Repilado Labrada

Noblen Noel Chavez Borges (Armónico et chœurs)

Hugo Garzón Bargalló (Première voix et Maracas)

Nilso Arias Fernández (Deuxième voix et Guitare)

Rafael Inciarte Rodríguez (Direction musicale et choeurs)

Haskell Armenteros Pons (Clarinette et choeurs)

Rafael Inciarte Cordero (et Clarinette basse)

Rafael Fournier Navarro (Percussions et choeurs)

Yoel Matos Rodriguez (Guitare et choeurs)