Diano Castello: sabato prossimo torna la 'King of the Castle', il borgo si anima con le Mtb (Foto)

Si terrà sabato prossimo la quarta edizione della ‘King of Castle’, la gara di mountain bike che si sviluppa interamente nel centro storico di Diano Castello, uno dei borghi più belli d'Italia. La gara, da quest’anno, è entrata a far parte del circuito ‘XCU challenge’ e vede coinvolti i più bei centri storici della riviera ligure di Ponente e non solo.

Vicoli, caruggi e scalinate sono solo alcuni degli ingredienti del percorso disegnato dalla Dianese Outdoor, società organizzatrice anche della ‘Gravellata del Golfo Dianese’. Un tracciato interamente urbano, senza un metro di sterrato e con la presenza di alcuni ostacoli artificiali è il teatro della quarta edizione della gara, anche grazie al supporto e disponibilità del Comune di Diano Castello, del Sindaco Romano Damonte e di tutta la cittadinanza.

Una gara sempre più accattivante che porta i migliori atleti da tutto il Nord Italia, aumentando sempre di più le presenze sul nostro territorio, generando un notevole indotto per bar, ristoranti e strutture ricettive anche nell’entroterra del Golfo Dianese. Nelle passate edizioni si erano imposti il Lombardo Francesco Figini del team Pool Cantu (2019), mentre è stato un affare totalmente ligure l'edizione 2021 vinta da Mattia Zunino. Nel 2022 ha vinto il sanremese Elia Roggeri del team Boscaro, confermata anche per quest’anno la sua presenza, ma dovrà confrontarsi con un parterre de rois, tra i quali il Campione del Mondo Alberto Riva, il vincitore delle prime tre prove del ‘XCU challenge’ Luca Ferraris e Matteo Ciaponi campione di fixed, solo per citarne alcuni.

Quest’anno la macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per creare sempre un evento all’altezza delle aspettative. Prima partenza E-bike alle 19.30 per una gara a colpi di ‘turbo’, seconda per le XCO alle 20.30 per un'ora di puro spettacolo. In entrambe le gare non sono obbligatorie le luci in quanto il paese è completamente illuminato e il tramonto è previsto alle 21.15.