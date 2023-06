Giornate nazionali del tesseramento di Forza Italia a Imperia, Sanremo e Ventimiglia

Il 24 ed il 25 giugno 2023, si terrà la due giorni dedicata al tesseramento di Forza Italia. Una manifestazione nazionale fortemente voluta dal Presidente Berlusconi a cui gli azzurri Liguri hanno risposto con estrema motivazione.

"Questo weekend saremo in tutta la Liguria con i nostri banchetti. Porteremo con l'eredità che ci è stata lasciata dal nostro Presidente nelle piazze della Liguria con orgoglio, passione ed eterna gratitudine per l'uomo che ha fondato il nostro partito ed il centrodestra Italiano".



In locandina gli orari ed i luoghi dei gazebo di Forza Italia.