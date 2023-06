Ventimiglia, Sindaco Di Muro: “Più controlli sui migranti necessari per migliore sicurezza in città”

In ottemperanza a quanto deciso al recente vertice con Prefetto e Questore nella giornata di ieri si è svolto un controllo straordinario dei migranti presenti a Ventimiglia. Venti gli stranieri controllati dalle forze dell’ordine in collaborazione con la Polizia Locale. Di questi, due sono state invitati per definire la propria posizione presso gli Uffici di polizia; due saranno accompagnati presso il C.P.R.; quattro sono stati destinatari di ordine a lasciare il territorio nazionale; uno denunciato per furto e riammesso in Francia; uno sottoposto a misura cautelare.

"Ciò dimostra - spiegano dal Comune - che, intensificando controlli e accertamenti, è possibile distinguere tra immigrazione regolare e irregolare. Sono quindi programmati rinforzi ed azioni per un monitoraggio più efficace di tutto il territorio comunale. Tali iniziative saranno oggetto di confronto in occasione della visita del Questore Dott. Peritore al Sindaco di Ventimiglia On. Di Muro prevista per la prossima settimana. L’Amministrazione comunale è in prima linea, per quanto di competenza, al fianco degli organi preposti, per garantire maggiore vivibilità e sicurezza ai cittadini ventimigliesi e ai turisti".